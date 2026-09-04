Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

PSG - Monaco : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
PSG Monaco Voir sur DAZN

Ce vendredi soir, on a droit à une très belle affiche entre le PSG et l’AS Monaco dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Coup d’envoi à 21h05 pour ce match à suivre en direct commenté sur notre site. Du côté du PSG, Luis Enrique a réservé quelques surprises avant le début de la défense du titre en Ligue des Champions, mercredi au Parc face au Slovan Bratislava. Dans les buts, on retrouve donc Matvey Safonov, qui a devant lui une défense à quatre formée par Achraf Hakimi, Pacho, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Au milieu, Vitinha est en pointe basse avec devant lui Joao Neves (qui va disputer son 100e match avec le PSG) et Fabian Ruiz. Sur les ailes, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont là alors que Maghnes Akliouche occupe le poste théorique d’attaquant de pointe. Ousmane Dembélé et Ferran Torres sont sur le banc.

La suite après cette publicité

L’AS Monaco s’articule dans un schéma en 4-2-3-1. Dans les buts, place à Lukas Hradecky. En défense, on retrouve Vanderson et Nazinho sur les flancs tandis qu’Eric Dier et Sadibou Sané forment l’axe central. Au milieu, Lamine Camara est bien titulaire aux côtés de son capitaine Denis Zakaria. Afin d’alimenter Paris Brunner, aligné seul en pointe, Filipe Luis opte pour un trio composé de Coulibaly, Aleksandr Golovin et Idumbo.

Les compositions officielles :

PSG : {"key":"api_embed_match_formation","matchId":"5606654092359236690","position":"home"}

La suite après cette publicité

Monaco : {"key":"api_embed_match_formation","matchId":"5606654092359236690","position":"away"}

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Monaco

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier