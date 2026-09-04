PSG - Monaco : les compositions officielles

Ce vendredi soir, on a droit à une très belle affiche entre le PSG et l’AS Monaco dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Coup d’envoi à 21h05 pour ce match à suivre en direct commenté sur notre site. Du côté du PSG, Luis Enrique a réservé quelques surprises avant le début de la défense du titre en Ligue des Champions, mercredi au Parc face au Slovan Bratislava. Dans les buts, on retrouve donc Matvey Safonov, qui a devant lui une défense à quatre formée par Achraf Hakimi, Pacho, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Au milieu, Vitinha est en pointe basse avec devant lui Joao Neves (qui va disputer son 100e match avec le PSG) et Fabian Ruiz. Sur les ailes, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont là alors que Maghnes Akliouche occupe le poste théorique d’attaquant de pointe. Ousmane Dembélé et Ferran Torres sont sur le banc.

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L’AS Monaco s’articule dans un schéma en 4-2-3-1. Dans les buts, place à Lukas Hradecky. En défense, on retrouve Vanderson et Nazinho sur les flancs tandis qu’Eric Dier et Sadibou Sané forment l’axe central. Au milieu, Lamine Camara est bien titulaire aux côtés de son capitaine Denis Zakaria. Afin d’alimenter Paris Brunner, aligné seul en pointe, Filipe Luis opte pour un trio composé de Coulibaly, Aleksandr Golovin et Idumbo.

Les compositions officielles :

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