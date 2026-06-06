Angleterre : Thomas Tuchel n’a pas eu besoin de consoler les joueurs d’Arsenal

Plusieurs cadres d’Arsenal, à l’image de Bukayo Saka, Declan Rice ou encore Noni Madueke, ont rapidement rejoint la sélection anglaise dirigée par Thomas Tuchel après la défaite en finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026, ces internationaux, tout comme William Saliba côté français, doivent déjà tourner la page d’un rendez-vous européen frustrant afin de basculer vers l’objectif mondial. Interrogé sur l’état de ses joueurs, le sélectionneur allemand a tenu à adopter un discours apaisant. Thomas Tuchel a notamment expliqué ne pas avoir cherché à intervenir directement auprès de ses joueurs dans l’immédiat après la finale : « je ne leur ai pas parlé. Ils ont reçu beaucoup de messages et ont parlé à beaucoup de gens. J’ai pensé qu’il valait mieux les laisser tranquilles. »

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Le technicien a également insisté sur le parcours réalisé et le niveau affiché face au PSG : « ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli. Nous avons discuté après leur titre en Premier League, qui était leur objectif principal. Ils l’ont atteint et je vois bien que cela les rend fiers, les soulage d’un poids et leur donne un coup de pouce avant la finale. » Avant de conclure sur la prestation livrée : « et puis, ils ont tenu tête à la meilleure équipe du monde du moment. Ils les ont obligés à aller jusqu’aux tirs au but. C’est ce qui s’est passé le plus près du but. Il n’y a pas lieu d’être trop déçu. Je les verrai demain et je pense qu’il n’y aura aucun problème à les soulever si nécessaire. J’ai vu des photos et entendu des messages disant qu’ils sont ravis de venir. Le groupe attend et l’ambiance est bonne. »