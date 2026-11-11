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UEFA Nations League

Italie : la petite blague de Roberto Mancini sur les forfaits de la France

Par Aurélien Macedo
1 min.
Roberto Mancini @Maxppp
Italie France

Ce jeudi, la France défie l’Italie pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Nations. Une rencontre qui s’annonce alléchante même si les Bleus évolueront sans plusieurs éléments qui sont forfaits. De la liste initiale de Zinedine Zidane, Pierre Kalulu, Marcus Thuram et Aurélien Tchouaméni ont déjà jeté l’éponge tandis que Kylian Mbappé est grandement incertain.

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Interrogé à ce sujet, Roberto Mancini, le sélectionneur italien a utilisé l’humour en conférence de presse : «si Olise attrape un rhume, ce n’est pas grave (rires). Mais c’est aussi agréable de jouer contre des équipes aussi fortes. Nous devons jouer notre jeu et essayer de gagner.»

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