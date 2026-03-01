OM : Habib Beye prend une décision forte avant le match contre l’OL !

Le sujet avait été évoqué brièvement en conférence de presse ce samedi. Et Habib Beye avait décidé de jouer la carte de la langue de bois. Pour son deuxième match sur le banc de Marseille, la première au stade Vélodrome, l’ancien coach de Rennes n’avait pas souhaité communiquer sur le brassard de capitaine. Alors que Léo Balerdi est de retour dans le groupe, le défenseur argentin pouvait récupérer son brassard en cas de titularisation.

« On a eu une réflexion, mais on a beaucoup de leaders. L’idée, ce n’est pas de déconstruire ce qui a été mis en place, je me concentre sur les trois mois qu’il reste avec les objectifs. Le leadership doit être incarné et rayonner sur les autres. Le match demain, vous verrez le capitaine à ce moment-là, mais Balerdi est un joueur important. Vous verrez s’il l’aura demain. » avait expliqué Habib Beye ce samedi.

Habib Beye a fait un choix fort

Eh bien ce dimanche, La Provence révèle que le coach sénégalais a fait son choix. Et il a décidé de déclasser Léo Balerdi qui ne portera pas le brassard de capitaine. Le staff marseillais a décidé de confier le rôle à Pierre-Emile Hojbjerg au moins pour le choc face à l’OL. Comme c’était déjà le cas face à Brest le week-end dernier lorsque Balerdi était suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Ce choix confirme aussi la perte de leadership du joueur après des performances décevantes. Mais le quotidien local explique aussi que Balerdi n’a pas mal pris la nouvelle et le staff estime que cette décision pourrait lui permettre de se reconcentrer sur ses performances sportives et son jeu sans être parasité par la pression du brassard. Place au football !