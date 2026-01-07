La story énigmatique de l’agent d’Othmane Maamma

Sensation du dernier Mondial U20 qu’il avait remporté avec le Maroc en terminant meilleur joueur du tournoi, Othmane Maamma est en train de lancer son aventure avec Watford, rejoint l’été dernier. Sa parenthèse en sélection lui a donné un nouvel élan, et l’ancien joueur de Montpellier surfe dessus depuis le mois d’octobre.

En 13 matchs de Championship, l’attaquant de 20 ans a marqué 3 buts, dont un splendide lors d’une victoire obtenue contre Leicester il y a dix jours (2-1), et délivré une passe décisive. Maamma s’est solidement installé dans le onze des Hornets, et les dirigeants du club anglais connaissent l’intérêt suscité par leur joueur aujourd’hui. Ces derniers jours, la presse britannique évoquait des convoitises en Premier League, et la dernière story postée par l’agent du joueur jette un peu plus le flou sur son avenir. Ce dernier est présent à Selhurst Park ce mercredi pour assister à la rencontre entre Crystal Palace et Aston Villa. La saison dernière, Palace avait notamment fait part de son intérêt pour le joueur marocain.