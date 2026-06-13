CdM 2026 : la folle joie de Mauricio Pochettino

Les USA ont parfaitement démarré ce Mondial à domicile. Les troupes de Mauricio Pochettino l’ont facilement emporté sur le Paraguay 4-1 et prennent la tête de cette poule D, avant d’affronter l’Australie puis la Turquie. Le sélectionneur argentin des Américains, Mauricio Pochettino, ne pouvait rêver meilleur départ, réagit-il après cette première rencontre.

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«Nous sommes tellement contents car le premier match n’est jamais facile. C’est toujours difficile surtout en tant que pays hôte, avec les attentes… Mais la façon dont ces gars ont géré toutes ces attentes et cette pression, c’était vraiment impressionnant. Je pense que les 45 premières minutes étaient incroyables. Il est difficile de trouver une équipe qui joue comme ça. Mais je suis très content et très fier.»