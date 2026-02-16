Real Madrid : les mots forts de Vinicius Jr sur Karim Benzema

Dans une longue interview accordée à Ibai Llanos sur YouTube, Vinicius Jr est revenu sur ses relations au Real Madrid, en particulier avec Karim Benzema. L’ailier brésilien, qui a joué avec l’attaquant français de 2018 à 2023, se dit encore très marqué par cette complicité : « je n’ai pas eu la chance de jouer avec Cristiano, mais j’ai joué avec de grands joueurs, je ne peux pas me plaindre. J’ai joué avec Karim Benzema et Luka Modrić. De très bons joueurs. Karim est mon préféré. On se comprenait à merveille. Il était spécial. On n’avait même pas besoin de se regarder pour savoir où était l’autre. Il m’a appris beaucoup de choses que je n’oublierai jamais. »

Aujourd’hui, Vinicius s’appuie sur une nouvelle connexion française au sein du vestiaire madrilène. Il se dit très proche de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, avec lesquels il partage énormément de temps, au point de rivaliser avec celui passé en famille. Le Brésilien souligne son impatience de voir Mbappé rejoindre le club en 2024, confiant : « chaque été, je lui écrivais : "quand est-ce que tu viens ?" J’étais son agent… Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir une meilleure chance de gagner. »