Serie A : l'Udinese vient à bout de Sassuolo, Bologne enfonce la Sampdoria

Après la victoire surprise de Venise face à l'AS Rome (3-2), la douzième journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux affiches programmées à 15 heures. Au Stade Friuli, l'Udinese (15e, 11 pts) recevait Sassuolo (13e, 14 pts). Battus par l'Inter Milan (0-2) lors de la précédente journée, les Zebrettes voulaient retrouver le chemin du succès, eux qui n'avaient plus goûté à la victoire depuis le 12 septembre dernier face à la Spezia (1-0). En face, les coéquipiers de l'ancien Marseillais Maxime Lopez, qui s'étaient récemment offert le scalpe de la Juventus Turin (2-1), restaient sur une défaite face à Empoli (1-2).

La suite après cette publicité

Dans une rencontre complètement folle, l'ancien Barcelonais Deulofeu ouvrait le score (1-0, 8e) mais Sassuolo réagissait, coup sur coup, par l'intermédiaire de Berardi (1-1, 15e) puis Fratessi (1-2, 28e). Juste avant la pause, Frattesi s'offrait une réalisation plus malheureuse puisqu'il inscrivait un but contre son camp remettant les deux équipes à égalité (2-2, 39e). Au retour des vestiaires et malgré une domination globale des Neroverdi (62% de possession de balle), c'est Beto qui permettait aux Bianconeri de s'offrir un troisième succès cette saison (3-2, 51e). Une victoire qui permet à l'Udinese (14e) de revenir à hauteur de Sassuolo (13e). Dans l'autre rencontre, malgré un poteau touché dans le premier acte, la Sampdoria, 18e au coup d'envoi, concédait l'ouverture du score face à Bologne,10e au classement, par l'intermédiaire de Svanberg, décisif au retour des vestiaires (0-1, 47e). A l'entame du dernier quart d'heure, Thorsby permettait aux siens de revenir dans la partie (1-1, 77e) mais dans la foulée Arnautovic redonnait l'avantage aux Rossoblù (1-2, 78e). Bologne conservait finalement son avantage et grimpe à la neuvième place. La Sampdoria stagne à une dangereuse 18e place.

Retrouvez le classement de Serie A ici.