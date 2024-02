Serie A : la Juve s’impose sur le fil contre Frosinone, mais perd Rabiot

La Juventus se relance sur le fil. Sur quatre matches de suite sans victoire, les Bianconeri retrouvaient leur Allianz Stadium et avaient besoin d’une victoire contre Frosinone, en bas de tableau et également sur une mauvaise dynamique. La Vieille Dame avait pourtant rapidement ouvert le score grâce à Vlahovic en début de partie (1-0, 3e), mais tout s’est ensuite écroulé et Frosinone a égalisé grâce à Cheddira (1-1, 14e), avant de prendre l’avantage dans la foulée (2-1, 27e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Juventus 57 26 22 17 6 3 41 19 16 Frosinone 23 26 -21 6 5 15 34 55

Pour ne rien arranger, Massimiliano Allegri devait faire avec la blessure de Rabiot, sorti avant la demi-heure de jeu (29e). Mais avant la pause, Vlahovic a pu s’offrir un doublé pour éviter le pire. En difficulté en seconde période, le club turinois est allé chercher la victoire au bout du temps additionnel grâce à Rugani (3-2, 90e+5). Deuxième, la Juve reste à six points de l’Inter Milan, qui a deux matches en moins et le champ libre pour s’offrir le titre. En revanche, Frosinone reste au 15e rang.