Rapidement considéré comme l’un des grands talents du football brésilien, Robinho (42 ans) a livré une carrière solide. S’il n’a pas forcément atteint le niveau auquel on l’attendait, il a joué au Real Madrid, à Manchester City et à l’AC Milan tout en obtenant 100 capes (28 buts) avec le Brésil. Le buteur qui a été champion au Brésil, en Espagne, en Italie, en Chine et en Turquie a raccroché les crampons en 2020 avec Santos. Toutefois, son destin a pris une tournure bien moins sympathique depuis. Reconnu coupable dans une histoire de viol collectif commis en 2013 à Milan, l’ancien attaquant purge une peine de neuf ans de prison depuis mars 2024 du côté de la prison de Tremembé dans la région de São Paulo. Presque deux ans plus tard, sa situation n’a pas vraiment changé si ce n’est qu’il a changé d’établissement pénitencier pour poursuivre sa peine du côté de Limeira.

La suite après cette publicité

En revanche, son fils fait parler de lui grâce au football. Formé à Santos, Robinho Junior marche sur les traces de son père en ce qui concerne le rectangle vert. Considéré comme un excellent dribbleur, le jeune ailier a débuté le 17 juillet 2025 en équipe première avec le club paulista. Disputant 27 matches avec Santos, il a toutefois vu la situation s’envenimer avec un accrochage avec Neymar, la star de l’équipe. Pas encore imposé comme un titulaire, il arrivait à un an de la fin de son contrat au printemps dernier avant de finalement prolonger son bail jusqu’en juin 2031. Pour autant, il a fait un choix audacieux en se faisant prêter du côté de l’Italie. Le Genoa a misé sur lui et dispose d’une option d’achat.

La suite après cette publicité

Il grapille au Genoa et brille avec le Brésil

Et pour le moment, l’apprentissage se passe bien chez les Grifoni. Avec l’équipe U20, il compte déjà trois buts et une passe décisive en cinq matches, marquant un doublé contre l’Atalanta et une nouvelle réalisation face à la Juventus. Des prestations solides qui lui ont même permis d’être convoqué pour quatre matches de Serie A. Mieux, il est entré sur le terrain le 17 octobre contre l’AS Roma. Son coach Daniele De Rossi l’a valorisé lors d’un entretien pour la Gazzetta dello Sport : «il m’a fait une excellente impression. Je ne le connaissais pas, c’est une opération plutôt pour l’avenir, mais il est très intéressant. Il fait des choses utiles et intelligentes, il a besoin de se développer physiquement, mais il sait tenir sa position sur le terrain.»

La suite après cette publicité

Binational brésilien, mais également italien, Robinho Junior est d’ailleurs surveillé par la Nazionale et le sélectionneur Roberto Mancini. Pour autant, c’est du côté du Brésil qu’il s’illustre avec la sélection. Dans la nuit de lundi à mardi avec l’équipe U20 du Brésil, il s’est distingué lors d’un match contre le Pérou. Alors que les Auriverdes l’ont emporté 9-0, l’ailier droit a été un acteur majeur de ce festival en inscrivant un doublé en deux minutes. Après cette prestation, il a toutefois laissé la porte ouverte à la Nazionale : «chaque enfant rêve de représenter son équipe nationale. J’en ai deux. L’un comme l’autre me conviendrait. Bien sûr, Paulo Victor a dit qu’il comptait sur moi. Alors, je suis disponible.» Loin de la prison de son père, Robinho Junior redonne l’éclat dont son nom avait besoin.