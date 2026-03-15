Le pincement de pénis d’Abdel Abqar sur Alexander Sorloth fait scandale en Espagne

Samedi, l’Atlético de Madrid a remporté un derby madrilène, pas face au Real Madrid mais au voisin de Getafe. Une victoire 1-0, avec un golazo de Nahuel Molina qui pourrait lui valoir une nomination pour le prix Puskas. Mais après ce match, en Espagne, on ne parle pratiquement pas du but de l’Argentin. Tous les médias évoquent ainsi ce geste d’Abdel Abqar sur Alexander Sorloth. Le défenseur de Getafe a ainsi été expulsé après avoir pincé les parties intimes du buteur norvégien.

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Un geste qui lui a donc valu le carton rouge direct, après revisionnage de l’action par la VAR. Du jamais vu. « Je tiens à préciser que je n’avais aucune intention de toucher le joueur à cet endroit. Au football, on se touche, on se percute, mais je ne voulais pas le toucher là. La vidéo le montre clairement. Je le jure, je n’avais pas l’intention de le toucher, je voulais juste faire contact, comme au football. L’arbitre a vu que je voulais le toucher, mais ce n’était pas mon intention. Je le jure sur ma famille, je ne voulais pas le toucher. Si vous regardez la vidéo, je ne le regarde pas, et ma main est censée toucher son ventre, comme il m’arrive de toucher un adversaire pour savoir où il se trouve. Je tiens à préciser que je ne voulais pas le toucher à cet endroit. (…) Je n’ai pas pu parler à l’arbitre. Je n’ai pas pu parler non plus à l’entraîneur. Je suis dégoûté d’avoir laissé l’équipe à dix et dégoûté par cette image, car ce n’était pas mon intention », a indiqué le joueur après le match.

L’Espagne est choquée

Si Abqar a été soutenu par son coach Pepe Bordalas après la rencontre, pas de quoi calmer les médias espagnols qui multiplient les articles et les débats sur cet épisode. « Action lamentable », indique par exemple Mundo Deportivo. Certains sont amusés, d’autres crient au scandale. « Il doit avoir une grosse sanction, ça va au-delà d’une simple agression. C’est une humiliation, un manque de respect. C’est intolérable », s’est emporté le journaliste Dani Garrido sur la Cadena SER. « Abqar et l’image de la honte », y va de son côté le journal Marca.

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Que risque vraiment le défenseur central marocain ? Difficile à dire puisqu’il n’y a pas vraiment de précédents pour des actions de ce type… Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético, n’a pas voulu accabler son adversaire : « la VAR a décidé, je n’ai rien de plus à commenter ». C’est donc la Fédération qui devra trancher sur une possible sanction, en plus des deux matchs