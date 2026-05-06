OM : le sélectionneur du Canada étrille De Zerbi, «un vrai connard» avec Ismaël Koné

Il semble déjà loin le temps où Ismaël Koné portait les couleurs de l’OM. C’était pourtant il y a 18 mois seulement mais l’affaire avait tourné court. Six mois après son arrivée sur la Canebière, le milieu de terrain avait déjà perdu tout crédit aux yeux de Roberto De Zerbi. Il a filé au Stade Rennais le temps d’un prêt fade d’une demi-saison avant de s’en aller pour de bon de Marseille et retrouver le plaisir de jouer. Vendu 10 M€ à Sassuolo, le Canadien s’est métamorphosé. Il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises cette saison en 32 matchs de Serie A et courtisé par les meilleurs clubs du championnat. Son talent n’avait pas disparu, il s’agit surtout, comme souvent d’une question de contexte.

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«Aller en Italie et jouer pour une équipe tout juste promue, devoir se battre dans une situation comme celle-là dans un championnat très organisé, il a réussi à jouer un rôle incroyablement important dans cette équipe et a connu une superbe saison», reconnaît Jesse Marsch auprès de GOLZ. Le sélectionneur du Canada a profité de son passage dans cet échange vidéo pour littéralement dézinguer Roberto De Zerbi. Selon lui, l’Italien a eu un comportement ignoble avec Koné. «Ce n’était pas facile avec De Zerbi et Marseille. De Zerbi était un vrai, vrai connard avec lui et il est resté fort. Il n’a jamais douté de lui-même. Il a trouvé un nouvel environnement, et maintenant regardez-le s’épanouir. Permettez-moi de le redire. De Zerbi a été un vrai connard avec lui.*» Nul doute que ces propos reviendront aux oreilles du nouveau coach de Tottenham.