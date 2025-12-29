CAN 2025 : le Maroc connaît son adversaire en 8e de finale !

C’est le jeu du tableau final des compétitions, on ne sait jamais sur quel pied danser. Dans cette CAN 2025, comme pour l’Euro, difficile de se projeter sur les 8es de finale avec la règle du meilleur troisième. Pour le Maroc, qui a terminé premier de son groupe devant le Mali, une tendance se dessine au moins.

La suite après cette publicité

En effet, les Lions de l’Atlas, en terminant premiers, joueront forcément un meilleur troisième du groupe C, D ou E. Et ce sera donc entre le Bénin et le Soudan. Il faut encore savoir qui terminera meilleur troisième entre les deux. Le Bénin avait notamment éliminé les Lions de l’Atlas en 2019 lors de la CAN en 8es de finale.