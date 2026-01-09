Julien Banghala, le Français qui monte à l’AS FAR Rabat

Depuis le 21 décembre dernier, la Coupe d’Afrique des Nations a débuté au Maroc. Un pays qui a un véritable amour pour le ballon rond et qui réalise un très gros travail au sein des diverses équipes nationales, mais également au sein des clubs. Récemment, l’Olympique lyonnais a annoncé son partenariat avec l’Ittihad Tanger. Des éducateurs mais également des dirigeants français se sont aussi installés là-bas afin d’y travailler. C’est le cas de Julien Banghala (38 ans). Contacté par nos soins, le Directeur Technique de l’AS FAR Rabat nous a parlé de son parcours, plutôt atypique. « J’ai débuté mon parcours au SC Bastia, où j’ai travaillé sur quasiment toutes les catégories de jeunes. Après le dépôt de bilan du club en 2017, j’ai choisi de rester durant trois saisons afin de contribuer activement à la reconstruction de l’académie et à la remise en place d’un cadre de formation structuré. J’ai ensuite rejoint l’AC Ajaccio, au sein d’un projet de formation ambitieux. J’y ai été responsable des U17 Nationaux, finalistes du championnat de France, puis entraîneur de l’équipe N3, que nous avons menée à la 2ᵉ place avec un effectif très jeune, avant d’intégrer le staff professionnel pendant deux saisons. J’ai eu la chance d’accompagner jusqu’au monde professionnel plusieurs joueurs que j’avais formés en U17 puis en N3, notamment Puch, Chegra, Soumano, Ben Touré, Kouassi, Khelifa, Everson, entre autres. Suite aux difficultés rencontrées à l’AC Ajaccio et après une proposition de la fédération marocaine, j’ai décidé de m’installer à Rabat, où j’occupe aujourd’hui le poste de Directeur Technique de l’AS FAR.»

La suite après cette publicité

Un poste où il s’épanouit jour après jour, lui qui met les mains dans le cambouis. «Le club avait connu auparavant une structuration sous la direction de Fernando Da Cruz, qui a fait un bon travail. Après son départ, une période de transition a fragilisé la continuité du projet. À mon arrivée, l’enjeu principal a donc été de restructurer. J’ai redonné de la cohérence et remis en place une vision claire et durable, en m’appuyant sur les fondations existantes tout en apportant mes propres ajustements. Aujourd’hui, plusieurs jeunes issus du club ont été titrés en Coupe du Monde U20 (Kabdani, Bougjeziane, Hakim), tandis que d’autres s’entraînent régulièrement avec l’équipe professionnelle (Zouhir, Karraoui, Azeddioui, Coutinho, Stitou). L’ensemble des catégories, de U13 à U21, disposent désormais de staffs complets (adjoint, préparateur physique, entraîneur des gardiens, analyste vidéo, kiné). Nous mettons un accent fort sur le surclassement, une identité de jeu commune, et un accompagnement global du joueur, avec hébergement et scolarité intégrés sur site. Mon objectif est clair : construire un centre de formation à l’européenne, structuré, exigeant et cohérent, fondé sur un triple projet sportif, scolaire et social. L’ambition est de former non seulement des footballeurs performants, mais aussi des hommes responsables et de bons citoyens, capables de réussir sur le terrain comme en dehors.» Une mission qui semble taillée sur mesure pour Julien Banghala, homme de l’ombre mais véritable passionné.