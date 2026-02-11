L’OM pousse une colère noire contre Ligue 1+

La journée a été particulièrement lourde à Marseille. Moins de 48 heures après l’humiliation subie au Parc des Princes face au PSG (5-0) et l’officialisation nocturne du départ de Roberto De Zerbi, l’OM a vu une nouvelle polémique émerger. En cause, la diffusion par Ligue 1+ d’une séquence issue des coulisses du Classique, dans laquelle Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, semble chambrer Leonardo Balerdi lors d’un échange avec Pierre-Emile Højbjerg. Selon l’interprétation accompagnant la vidéo, le Ballon d’Or 2025 aurait lancé : « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche, tu le sais ! », des propos toutefois difficilement audibles à l’image.

La suite après cette publicité

En interne, la diffusion de cette séquence a fortement agacé les dirigeants marseillais. Déjà fragilisé sportivement et institutionnellement, le club phocéen estime que la plateforme officielle de la LFP a contribué à alimenter la moquerie autour de son capitaine et de son équipe, donnant le sentiment de « tirer sur l’ambulance ». Si le PSG n’a pas commenté publiquement l’affaire, la publication de ces images continue de faire grincer des dents sur la Canebière, dans un climat déjà extrêmement tendu.