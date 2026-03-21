L2 : l’ASSE colle un 4-0 à Annecy et sécurise sa deuxième place

Saint-Étienne est intouchable depuis l’arrivée de Philippe Montanier, et Annecy l’a appris à ses dépens ce soir. Les Savoyards ont pris une dérouillée (4-0) qui enterre quasiment tous leurs espoirs d’atteindre les play-off en fin de saison. Le prometteur Kevin Pedro s’est offert son deuxième but de la saison (18e, 1-0), Davitashvili son douzième (63e, 4-0), et sa 4e passe décisive.

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Irvin Cardona a, lui, inscrit le but du 2-0 sur une passe décisive de Stassin (23e), avant que le Belge n’enfile le costume de buteur dix minutes plus tard (33e). Grâce à ce succès, les Stéphanois reprennent trois points d’avance sur Le Mans, troisième, et victorieux d’Amiens hier soir (3-4). La course à la montée s’annonce passionnante jusqu’au bout.