Un joueur de Liga condamné à 8 ans et demi de prison !

En mars dernier, Rafa Mir (28 ans) avait vu le parquet demander dix ans et demi de prison pour un crime d’agression sexuelle aggravé, qui s’est produit en septembre 2024, lorsque le joueur évoluait à Valence, et était prêté par Séville. Ce lundi, l’ensemble de la presse espagnole annonce que la quatrième chambre de la Cour d’appel de Valence n’a pas suivi les recommandations du parquet, mais a condamné le joueur d’Elche à huit ans et demi de prison. Le jugement, qui peut encore faire l’objet d’un appel, prévoit que l’attaquant devra purger une peine de sept ans de prison pour agression sexuelle et 18 mois supplémentaires pour coups et blessures.

La suite après cette publicité

Il lui est interdit de s’approcher de la victime à moins de 500 mètres pendant dix ans et il est condamné à lui verser 14 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice physique et 50 000 euros pour préjudice moral. À noter que le tribunal a également condamné le footballeur Pablo Jara, qui s’est vu infliger une peine de deux ans de prison pour agression sexuelle et six mois supplémentaires pour un délit contre l’intégrité morale concernant une deuxième victime. Dans son cas, il lui est également interdit de s’approcher de la victime pendant cinq ans et il devra verser des indemnités de 280 euros pour les blessures et de 6 000 euros pour le préjudice moral.