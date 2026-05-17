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Premier League

PL : Manchester United domine Nottingham Forest et valide sa place sur le podium

Par Allan Brevi
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp
Man United 3-2 Nottingham

À l’occasion de la 37e journée de Premier League, Manchester United voulait poursuivre sur sa bonne dynamique après avoir validé son retour en Ligue des Champions. À Old Trafford, les hommes de Michael Carrick ont rapidement pris les commandes face à une équipe de Nottingham Forest en difficulté cette saison et seulement 16e avant cette rencontre. Luke Shaw a ouvert le score dès la 5e minute, lançant idéalement les Red Devils dans cette partie maîtrisée en première période (1-0).

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Au retour des vestiaires, Morato a toutefois relancé les visiteurs en égalisant à la 53e minute, avant que Matheus Cunha ne redonne immédiatement l’avantage à Manchester United deux minutes plus tard (2-1). Dans la foulée, Bruno Fernandes s’est offert un nouveau record de passes décisives sur une saison de Premier League grâce à une offrande parfaite pour Bryan Mbeumo, auteur du but du break (76e, 3-1). Mais comme souvent en Angleterre, le suspense est resté total jusqu’au bout puisque Morgan Gibbs-White a réduit l’écart à la 78e minute, sans empêcher malgré tout le succès mancunien (3-2). Au classement, United reste sur le podium et terminera sa saison à la 3e marche du podium.

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