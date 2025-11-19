La malédiction s’abat encore sur le Real Madrid

Une trêve internationale de plus, les dirigeants, entraîneurs et supporters des gros clubs européens ont passé deux semaines à prier pour que leurs joueurs ne se blessent pas. Phénomène qui agace énormément les clubs et qui a déjà généré des conflits entre ogres du foot européen et leurs fédérations nationales, comme au Barça ou au PSG, ce fameux virus FIFA a encore fait des victimes pendant cette fenêtre internationale.

Et le Real Madrid en a fait les frais, puisqu’Éder Militão est tombé au combat mardi soir, à l’occasion du match amical entre le Brésil et la Tunisie organisé à Lille (1-1). Le défenseur central brésilien a dû quitter le terrain en deuxième période, victime d’une blessure musculaire dont les détails ont été communiqués par le Real Madrid. Il souffre ainsi des problème à l’adducteur droit.

Xabi Alonso condamné à bricoler

S’il ne s’agit pas d’une longue blessure - il sera absent 2 semaines - elle tombe très mal. D’abord, parce qu’il était très bon ces dernières semaines, étant clairement le taulier de la défense madrilène. Sportivement, c’est donc une grosse perte pour Xabi Alonso. Mais surtout, le coach du Real Madrid doit déjà composer avec une défense centrale décimée. Lui aussi victime de pépins musculaires, Dean Huijsen a manqué les rencontres de l’Espagne et sa participation au match du week-end contre Elche reste floue. Et s’il joue, il ne sera peut-être pas à 100%, lui qui a reçu quelques critiques dernièrement pour son niveau.

Derrière le Brésilien et l’Espagnol, la situation est aussi compliquée. Si Raul Asencio est opérationnel, Antonio Rüdiger est encore en phase de récupération suite à sa blessure de la mi-septembre. David Alaba, cinquième défenseur central de l’équipe, est aussi absent et n’a pas joué avec sa sélection, qualifiée pour le Mondial mardi soir. Une saison de plus, la malédiction de la défense centrale s’abat encore sur le Real Madrid, et Xabi Alonso devrait avoir un défenseur central à 100% pour ce week-end. Certes, le calendrier à venir reste assez clément, avec Elche, l’Olympiakos et Girona en prochains matchs, mais au vu des résultats obtenus avant la trêve, il n’y aura pas le droit à l’erreur…