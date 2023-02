Argentine : en pleine confiance, au ralenti, à la peine… Où en sont les Champions du monde ?

La suite après cette publicité

Pour une majorité des footballeurs, un sacre lors d’un Mondial reste le Graal absolu. Une récompense suprême qui, le 18 décembre dernier, a comblé de bonheur 26 Argentins au détriment des Bleus de Didier Deschamps (3-3, tab. 4-2). Et comme le veut la tradition, les festivités en Argentine ont été à la hauteur de la prouesse des partenaires de Messi & Co dans les jours qui ont précédé le triomphe au Qatar. Défilé dans les rues de Buenos Aires, liesse populaire, soirées à leur gloire, etc. Les héros de l’Albiceleste ont pu largement profiter de ce statut de prophète pour prolonger le rêve éveillé. Difficile alors de redescendre de son nuage quand on goûte aux eaux immortelles de la fontaine de Jouvence qui vous assurent une place pour l’éternité dans la grande histoire du ballon rond. Surtout quand il faut rechausser les crampons un 31 décembre dans le froid glacial de Manchester (cf. Julian Alvarez).

Parce qu’a contrario de la totalité des autres champions du monde, les Argentins n’ont eu que très peu de jours de repos avant de reprendre la compétition avec leur club respectif. À l’image de Nicolás Otamendi, titulaire en finale face à la France et de retour avec le Benfica le 30 décembre, soit 12 jours seulement après la consécration. Et si la plupart de ses coéquipiers ont repris l’entraînement aux alentours du jour de l’an, certains se sont toutefois permis quelques jours de vacances en plus. En tête de liste : Lionel Messi et Rodrigo De Paul, de retour respectivement le 11 et le 18 janvier. Une remise en route immédiate ou tardive donc selon les profils. Reste maintenant à juger le rendement de chacun ces dernières semaines.

Ils marchent encore sur l’eau

Et celui finalement qui a le mieux digéré ce titre est certainement celui qui a reçu le plus de foudres par la presse argentine lors du Mondial : Lautaro Martinez. Incroyablement maladroit sur les pelouses qataries où il n’a pas inscrit le moindre but, El Toro s’est complètement relancé avec l’Inter Milan. Depuis son retour le 4 janvier, l’attaquant des Nerazzurri a marqué huit fois en 12 matchs toutes compétitions confondues. Une avalanche de buts qui lui permet de se positionner au second rang des meilleurs buteurs de Serie A.

Lautaro Martinez n’est pas le seul Argentin à performer dans le championnat italien. Angel Di Maria et Paulo Dybala sont également repartis du bon pied. Phénoménal lors de la finale face à l’Équipe de France (un penalty provoqué et un but), El Fideo a continué sur sa bonne lancée après une première partie de saison gâchée par les blessures avec la Juventus. L’ancien ailier du PSG a pris part à la quasi-totalité des rencontres de la Juve depuis le début de l’année et a déjà fait trembler les filets à six reprises (dont un somptueux triplé face à Nantes), mais aussi délivré deux passes décisives. De bon augure pour la Vieille Dame qui va avoir besoin d’un grand Di Maria pour rattraper son retard. Dybala aussi a redémarré de fort belle manière avec l’AS Roma. Si la Joya a eu un rôle minime dans les plans de Lionel Scaloni pendant la Coupe du monde (mis à part son tir au but décisif face à Lloris), cela ne l’a pas empêché de surfer sur le plein de confiance qu’il a acquis avec sa sélection. En 10 matchs disputés, il a inscrit 4 buts et distribué 4 passes décisives. Seul point noir, il s’est à nouveau blessé jeudi dernier face à Salzbourg.

Autre élément positif du côté argentin post-Coupe du monde : la régularité des défenseurs centraux. Que cela soit Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica) ou Lisandro Martínez (Manchester United), ils ont tous trois une place de titulaire indiscutable au sein de leurs clubs. L’ancien central de l’Ajax est peut-être même celui qui a le plus progressé depuis la troisième étoile décrochée. À l’image des Red Devils après la trêve, il est irréprochable à chacune de ses sorties. Enfin, du côté de la Liga, les champions du monde argentins affichent un grand sourire. Véritable élément central des plans de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, Nahuel Molina a disputé l’intégralité des confrontations avec les Colchoneros en 2023. En bonus, le latéral droit de 24 ans a décerné trois passes décisives. Même constat pour Marcos Acuña. Très peu utilisé par Jorge Sampaoli avant le Mondial à cause de blessures, l’arrière gauche de 31 ans a retrouvé des couleurs tout comme son équipe en ce début d’année (deux buts et deux passes décisives). Son triomphe avec sa sélection n’y est certainement pas étranger.

Une remise en route plus difficile

Si certains ont donc prolongé leur vie en rose, d’autres font un peu plus grise mine. L’illustration parfaite reste bien évidemment Leo Messi. Transcendé avec son équipe nationale, auteur d’un parcours exceptionnel lui délivrant logiquement le titre de meilleur joueur, le génie argentin est méconnaissable avec le PSG. En tout cas au niveau du comportement. Puisque du point de vue statistique, la Pulga répond toujours présente avec cinq buts en neuf matchs. Mais c’est l’attitude du capitaine de l’Albiceleste qui dérange du côté du Camp des Loges. Beaucoup moins impliqué qu’avec sa sélection, il subit de nombreuses critiques de la part des observateurs. Notamment depuis la défaite face au Bayern Munich (0-1). Mais comme il a prouvé face à Lille (4-3), le septuple Ballon d’Or peut changer le cours d’un match d’un coup de patte.

Garde du corps de Messi pendant le Mondial, Rodrigo De Paul vit également un retour paradoxal avec l’Atletico de Madrid. Revenu seulement à la compétition le 18 janvier, l’homme à tout faire de l’Argentine a d’abord été hué par les supporters du Wanda Metropolitano à cause de son attitude sur et en dehors du terrain qui ne fait pas l’unanimité. Mais au fil des journées, l’ancien joueur de l’Udinese a su renverser la vapeur en accumulant des minutes de jeu. Il est aujourd’hui de nouveau titulaire et son influence devient majeure dans le onze d’El Cholo.

Son excellent compère dans l’entrejeu pendant la Coupe du Monde, Enzo Fernandez, n’est pas non plus au niveau qui était le sien il y a deux mois. Mais pas pour les mêmes raisons. Au centre des négociations pendant le mercato hivernal, le meilleur jeune du dernier Mondial a fait plus parler de lui hors du terrain que sur le pré. En cause, le montant de son transfert (120 millions d’euros) en direction de Chelsea. Un record. Avec les Blues, le milieu de terrain de 22 ans vit des débuts mitigés. Si ses partitions ne sont pas à jeter à la poubelle, loin de là, elles ne permettent pas encore aux Londoniens de franchir un cap. Restent deux éléments primordiaux de l’effectif de Scaloni, Alexis Mac Allister et Nicolás Tagliafico, qui continuent leur petit bout de chemin avec leurs clubs respectifs (Brighton et Lyon). Régulièrement titulaires, ils n’ont pas pesé énormément sur les résultats de leurs équipes ces dernières semaines, même si le volume de jeu du meneur de jeu des Seagulls reste toujours aussi impressionnant.

L’ombre d’eux-mêmes

Eux, ont bien plus souffert de cette exposition mondiale et ont eu beaucoup plus de mal à redescendre de leur piédestal. À commencer par le sulfureux Emiliano Martínez. Révélation de ce mois de compétition au Qatar, où il a enchaîné les parades ultra-décisives, « Dibu » n’a pas confirmé les attentes placées en lui du côté d’Aston Villa. Le portier de 30 ans a notamment subi trois lourds revers contre Leicester, Manchester City et Arsenal. Son csc malheureux face aux Gunners résume parfaitement la disparition de la bonne étoile qui veillait sur lui.

Lui aussi a eu un rôle prépondérant dans le secteur offensif de l’Argentine, mais peine en ce début d’année : Julián Álvarez. Buteur à quatre reprises lors du Mondial où il a pris la place de titulaire à Lautaro Martinez, l’attaquant de Manchester City ne bénéficie pas du même temps de jeu avec les Citizens (seulement quatre fois titulaires depuis la reprise). Même s’il a marqué deux fois, le joueur formé à River Plate a surtout démarré les trois dernières rencontres de Premier League sur le banc. La faute certainement à la machine Erling Haaland qui ne laisse que très peu de place sur le front de l’attaque des Skyblues. Les prochaines semaines seront décisives pour le natif de Calchín, dont le talent ne fait aucun doute.

Déjà en balance dans l’effectif de Jorge Sampaoli au Séville FC lors de la première partie de saison, Gonzalo Montiel n’a pas profité de la Coupe du Monde pour se remettre sur le droit chemin avec son club. L’ultime tireur de la séance de tirs au but face à la France n’affiche pas un niveau satisfaisant et ne prétend pas à une place de titulaire indiscutable avec le club andalou. Le latéral droit de 26 ans a notamment vécu un calvaire au début du mois de février face au FC Barcelone (3-0), où il est fautif sur les trois buts. Enfin, le chien fou argentin, Leandro Paredes, n’aboie plus trop ces dernières semaines avec la Juventus. Très régulièrement sur le banc, voire pas utilisé par Massimiliano Allegri, le milieu de terrain prêté par le PSG a peu d’occasions de s’exprimer. Un état de forme inquiétant qui pousse la Vieille Dame à ne pas lever l’option d’achat du milieu de terrain argentin (22 millions d’euros). Reste que le PSG ne veut pas conserver non plus le joueur de 28 ans. L’effet Coupe du Monde n’aura pas été bénéfique, pour tout le monde…