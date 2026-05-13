OM : c’est tendu entre Habib Beye et Medhi Benatia

Marseille n’a rien à envier à Dallas. Depuis quelques mois, l’univers phocéen est impitoyable. Pourtant, tout était réuni sur le papier pour vivre de grands moments après un mercato ambitieux et une qualification pour une nouvelle campagne de Ligue des Champions. Mais les pensionnaires de l’Orange Vélodrome sont passés du rêve au cauchemar. Les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes, que ce soit en championnat ou en C1 après une élimination cruelle. En coulisses, l’écurie phocéenne s’est déchirée. Roberto De Zerbi est parti. Pablo Longoria aussi. Medhi Benatia est, lui, parti puis revenu à la demande de Frank McCourt. Mais le Marocain s’en ira une fois la saison terminée.

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Ce sera certainement la même chose pour Habib Beye. Après son départ du Stade Rennais, le Sénégalais a obtenu le poste de ses rêves à Marseille, lui qui a été choisi par Benatia. Malheureusement pour eux, tout ne s’est pas passé comme ils l’imaginaient. Avec lui, l’OM a continué à sombrer. Le club français ne rejouera pas la Ligue des Champions l’an prochain. Dimanche soir Beye va encore diriger l’équipe a priori une dernière fois face au Stade Rennais, son ancien club. Un match qui vaudra cher entre les deux équipes classées 5e et 6e actuellement. Ensuite, l’ancien consultant de Canal+ ne devrait pas conserver sa place. Grégory Lorenzi, qui va succéder à Benatia, a déjà d’autres plans en tête. Le Sénégalais n’en fait visiblement pas partie.

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Ce serait tendu entre Beye et Benatia

Après cette étape marseillaise très éprouvante, l’heure est au bilan. Et pour tous, c’est une déception. C’est ce que révèle La Provence. Le quotidien régional explique que les relations entre Benatia et Beye se sont considérablement dégradées ces dernières semaines. Le directeur sportif est très déçu par le rendement du coach, auquel il avait fait confiance en le nommant à ce poste. De son côté, Habib Beye a aussi quelques reproches à faire à l’ancien défenseur des Lions de l’Atlas. En effet, il n’apprécie pas le côté trop interventionniste de Benatia, qui aime avoir un avis et un œil sur absolument tout.

C’est le cas pour les schémas tactiques ou encore pour les compositions d’équipe. En bref, il n’apprécie pas qu’il soit omniprésent et qu’il fourre son nez partout. La Provence précise d’ailleurs que Beye s’est vu imposer la mise au vert de la semaine dernière ou encore qu’il n’a pas été à l’origine de la sanction à l’encontre de Pierre-Emerick Aubameyang pour son comportement irresponsable. La tension est donc palpable entre les deux hommes forts de Marseille. De son côté, le club français a eu la possibilité de réagir aux informations de nos confrères. Selon l’OM, il n’existe pas de conflits entre Habib Beye et Mehdi Benatia. Deux personnalités qui ne devraient plus être là dans quelques semaines…