Un ancien de Manchester United raconte son addiction au snus

Passé notamment par Manchester United, Tottenham, Sunderland, Cardiff ou encore Crystal Palace, Fraizer Campbell a fait des révélations sur son addiction au snus, un produit à base de nicotine consommé par certains footballeurs professionnels. Aujourd’hui âgé de 39 ans, l’ancien attaquant anglais a expliqué avoir découvert cette substance lors de son passage à Crystal Palace, entre 2014 et 2017, par l’intermédiaire d’un coéquipier. Initialement utilisé pour se détendre après les rencontres, le snus est progressivement devenu une habitude difficile à contrôler. « Je me sentais détendu, et ça m’a surtout apaisé. C’était après un match, en plus, et après un match, vous savez, c’est le genre de chose après laquelle il est assez difficile de se détendre. Ça a commencé juste après les matchs, puis les entraînements, mais c’est comme ça que ça commence, et puis on devient accro et on en consomme de plus en plus», a-t-il raconté.

La suite après cette publicité

Une dépendance qui a fini par avoir des conséquences sur son quotidien. Campbell a notamment expliqué qu’il ressentait régulièrement une fatigue importante en fin d’après-midi, au point de se sentir constamment épuisé. « J’étais clairement accro », a-t-il reconnu, précisant que sa consommation avait encore augmenté après sa retraite sportive. L’ancien attaquant a également révélé qu’il lui arrivait d’en prendre avant les entraînements, mais jamais les jours de match. « Je n’en prenais jamais un jour de match. Parce que ça me détendait trop, et je suis quelqu’un de plutôt calme de nature. Si j’étais encore plus détendu, j’aurais du mal à me mettre à courir. Ça a empiré après que j’ai arrêté de jouer au football, mais je n’en voyais pas vraiment le côté négatif quand je jouais », a-t-il expliqué.