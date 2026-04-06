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Serie A

Serie A : la Juventus domine le Genoa

Par Kevin Massampu
1 min.
Gleison Bremer @Maxppp
Juventus 2-0 Genoa

Avant le choc entre le Napoli et l’AC Milan ce lundi soir, la Juventus (5e) recevait le Genoa (14e) pour le compte de la 31e journée de Serie A. Une rencontre remportée par les joueurs de Luciano Spalletti devant leur public à l’Allianz Stadium (2-0). Après un centre de Yildiz, les Rossoblu de Daniele De Rossi peinaient à se dégager. Thuram remit le ballon de la tête dans la surface, avant que Kelly ne trouve Bremer, qui ouvra le score de la tête (4e, 1-0). Treize minutes plus tard, Weston McKennie concluait une magnifique action sur transition pour réaliser le break (17e, 2-0).

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En seconde période, les Bianconeri ont conservé le contrôle du ballon, mais ont subi quelques frayeurs, à l’image de ce penalty concédé par Bremer à un quart d’heure de la fin. Aarón Martín butait finalement sur Michele Di Gregorio, qui réalisait dans la foulée une seconde parade exceptionnelle sur la reprise de volée de l’Espagnol (75e). Au classement, la Juventus revient à une unité de Côme (4e) dans la course à la Ligue des Champions. Les coéquipiers d’Arkadiusz Milik, qui a joué ses premières minutes à domicile depuis le 25 mai 2024, affronteront l’Atalanta Bergame samedi.

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