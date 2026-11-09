Manchester United prend une décision radicale avec Michael Carrick !

Troisième de Premier League la saison dernière sous les ordres de Michael Carrick, Manchester United pensait être sur le point de retrouver durablement les sommets du championnat anglais. Toutefois, cela ne s’est pas confirmé lors de l’exercice actuel. Après dix matches de championnat, Manchester United n’a remporté qu’une seule rencontre et figure à la dix-huitième place de Premier League. Relégables, les Red Devils pointent à un point de Coventry premier non-relégable.

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Une situation très compliquée qui rend l’avenir du coach Michael Carrick incertain depuis de longues semaines. «Non. Continuez comme d’habitude. Ce qui doit arriver arrivera», confiait-il ce samedi. La semaine a été renversante pour les Red Devils. Mené 2-0 par l’AS Roma mardi dernier, Manchester United s’est finalement imposé 3-2 en fin de rencontre. Ce dimanche, les Red Devils ont été menés par Aston Villa 2-0 puis 4-2 mais ont arraché le 4-4 suite à deux buts dans le temps additionnel.

Carrick parti pour rester

Un nouveau scénario fou qui ne prend pas auprès des médias locaux. Le Daily Mail a notamment fusillé l’équipe et son coach : « Les retours ne sauveront pas United et l’échec Carrick. Manchester n’a pas une équipe de foot, mais une collection d’accros à l’adrénaline. Avec le temps cela ne sera pas suffisant. Les joueurs de Carrick sont tellement déficients qu’ils ne pourront pas garder leur entraîneur plus longtemps, ils ont l’air non entraînés.»

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Pour autant, cela semble avoir accordé un sursis au coach mancunien. Ce dernier a déclaré qu’il n’allait pas démissionner : «cela n’arrivera pas. Nous n’avons pas remporté assez de matchs, mais j’attends de continuer à travailler, de resserrer les boulons et de gagner des matchs de football.» Et ses dirigeants ne paraissent pas vouloir le virer à en croire certains médias anglais. Bien que la trêve internationale représente une ouverture idéale pour changer de coach, la tendance semble de maintenir une continuité comme le rapporte The Mirror et le Manchester Evening News. Pour le moment c’est le calme plat du côté de Carrington, reste à savoir si le board mancunien changera de fusil d’épaule ou non.