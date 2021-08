Ilaix Moriba ne veut plus jouer pour l'Espagne

L'avenir international d'Ilaix Moriba est scellé. D'après les informations d'AS, le milieu de terrain du FC Barcelone aurait décidé de ne plus porter le maillot de l'Espagne dans les catégories de jeunes afin de représenter la Guinée, son pays natal (né à Conakry), une décision prise après une réunion entre la fédération guinéenne et son entourage. Le quotidien espagnol ajoute qu'il pourrait être convoqué dans les prochains jours pour disputer les deux premiers matchs des éliminatoires de la zone Afrique avec le Syli national contre la Guinée-Bissau (01.09) et le Maroc (06.09).

Malgré son conflit avec le Barça et sa mise à l'écart, Ilaix Moriba était considéré par la presse espagnole comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football outre-Pyrénées et le voyait comme l'un des futurs titulaires de la Roja. Un représentant de la RFEF l'aurait même contacté pour faire un point sur sa situation. Le joueur de 18 ans avait disputé 9 sélections entre les U17 et les U18 et était pressenti pour jouer avec les Espoirs lors des futures convocations. Mundo Deportivo explique de son côté que cette décision pourrait être motivée par la possibilité de devenir international A plus rapidement et donc avoir plus de facilité pour obtenir un travail en Premier League...