La presse anglaise commence à douter de Bradley Barcola !

Bradley Barcola pensait avoir enfin lancé son aventure à Liverpool. Après des débuts compliqués sous ses nouvelles couleurs, l’international français avait frappé un grand coup mercredi soir en inscrivant un triplé face au LASK en Ligue des Champions. Ses trois premiers buts avec les Reds, de quoi faire le plein de confiance et espérer enfin trouver son rythme en Angleterre. Très attendu ce samedi sur la pelouse de Brentford, l’ancien Parisien avait donc une belle occasion de confirmer son réveil et de surfer sur cette dynamique positive. Mais malgré la victoire de Liverpool (2-1), l’ailier de 24 ans a une nouvelle fois livré une prestation contrastée. Certes, il a délivré une passe décisive à Alexander Isak sur le but de la victoire, mais il a surtout gâché deux énormes occasions en face-à-face avec le gardien adverse. Deux ratés qui ont ravivé les interrogations sur son efficacité et sa capacité à faire la différence en Premier League.

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Et ces nouvelles occasions manquées n’ont pas échappé à la presse britannique, qui commence à afficher ses doutes concernant le Français. Le Daily Mail s’est notamment montré particulièrement critique. « Bradley Barcola a manqué deux occasions en or. Il a certes inscrit un triplé en Ligue des Champions en milieu de semaine, mais il semble cruellement manquer de confiance dans les conditions plus exigeantes de la Premier League. » Même constat du côté de la BBC, qui estime que « le Français, étonnamment, a eu un excès de confiance devant le but ». Des analyses qui soulignent le contraste entre son efficacité retrouvée sur la scène européenne et ses difficultés persistantes en championnat. Malgré son triplé quelques jours plus tôt, Barcola peine encore à convaincre pleinement les observateurs anglais.

Sa finition pointée du doigt

Le tabloïd The Sun est allé encore plus loin en évoquant les attentes qui entourent l’ancien joueur du PSG. « Barcola est sans aucun doute un joueur de qualité – il a après tout remporté deux Ligues des Champions et fait partie de l’équipe de France – mais mis à part cette passe décisive, il n’a pas encore vraiment montré aux supporters anglais de quoi il est capable », écrit le média britannique, avant d’insister sur ses problèmes de finition. « Depuis son arrivée au club, la finition du Français est regrettable. Il a encore raté de grosses occasions. Et en supposant qu’il maîtrise raisonnablement l’anglais, il n’a pas dû être amusé par les chants “Quel gaspillage d’argent” des cruels supporters de Brentford dans la tribune ouest. »

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Tout n’est cependant pas négatif dans les analyses de la presse anglaise. Le Liverpool Echo a notamment préféré retenir les progrès affichés par l’international français depuis son arrivée. « Il n’a pas été déstabilisé par son raté en première mi-temps et a livré une prestation dynamique. Bien mieux que lors de ses débuts. Il a continué sa belle semaine européenne. » Une lecture plus encourageante qui met en avant sa capacité à rester impliqué malgré ses occasions manquées, comme en témoigne sa passe décisive pour Isak. Mais dans l’ensemble, le constat reste assez partagé outre-Manche : si personne ne remet véritablement en cause le talent de Bradley Barcola, son irrégularité commence à susciter des interrogations. Après avoir laissé entrevoir tout son potentiel en Ligue des Champions, le Français doit désormais parvenir à reproduire ce niveau de performance en Premier League pour faire taire les premières critiques.