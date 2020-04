Nenê se remémore ses belles années au PSG

De 2010 à 2013, le Brésilien Nenê a porté les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec le club de la capitale, le joueur qui évolue aujourd'hui à Fluminense a notamment remporté la Ligue 1 en 2013. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu de terrain de 38 ans garde de très bons souvenirs de ses années en France, notamment avec les supporters. «J'avais même un chant à mon nom. Je me sentais important. Le respect et l'amour que les supporters m'ont donné étaient vraiment incroyables. Encore aujourd'hui, sept ans après mon départ, j'ai l'impression qu'ils ne m'ont pas oublié. C'est unique. C'est une énorme fierté d'avoir réussi à conquérir le public», a-t-il expliqué au quotidien L'Équipe.

Et presque sept ans après son départ du club français (il s'était engagé en faveur de l' Al-Gharafa SC, ndlr), Nenê a bien évidemment toujours le Paris Saint-Germain dans son coeur : «je me sens encore parisien. Je suis comme un ambassadeur qui a marqué l'histoire du club. J'en suis fier. Le PSG c'est ma deuxième maison. Je ne vais jamais oublier, la ville, le club, l'amour des supporters. Un jour, j'aurai peut-être un rôle plus concret, on verra.» Un retour du Brésilien prochainement au sein du club parisien ? Affaire à suivre...