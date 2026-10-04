Damemark : Pierre-Emile Højbjerg sort sur blessure contre le Pays de Galles

Cette trêve internationale ne fait décidément pas les affaires des joueurs de l’Olympique de Marseille. Après Derek Cornelius (Canada), Amine Gouiri, Himad Abdelli (Algérie), Tadjidine Mmadi (France U20), c’est au tour de Pierre-Émile Højbjerg d’être frappé par la malédiction qui touche les Marseillais durant cette pause en sélection.

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En effet, le milieu de terrain âgé de 31 ans a quitté la pelouse du Cardiff Stadium, où le Danemark défie le Pays de Galles ce dimanche soir, après seulement dix minutes de jeu. Titulaire pour la 4e fois avec sa sélection, Højbjerg a semble-t-il souffert de douleurs musculaires qui l’ont contraint à céder sa place au détriment d’Andreas Skov Olsen. Une bien mauvaise nouvelle pour le Danemark… et pour l’OM.