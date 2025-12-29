CAN 2025 : le joli geste de Riyad Mahrez avec un supporter algérien

Riyad Mahrez a une nouvelle fois marqué les esprits lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Buteur décisif sur pénalty lors de la victoire de l’Algérie face au Burkina Faso (1-0), le capitaine des Verts a joué un rôle majeur dans la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale. Avec déjà trois réalisations dans la compétition, dont un doublé lors du match d’ouverture, l’ancien ailier de Leicester et Manchester City s’affirme d’ailleurs comme le meilleur buteur du tournoi.

Mais Mahrez s’est aussi illustré en dehors du terrain. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a relayé sur X l’appel à l’aide d’un supporter ayant perdu sa sacoche lors de la rencontre. « J’ai perdu ma sacoche au match Algérie-Burkina Faso, une Lancaster bleu, dedans il y avait mon passeport et celui de mon frère, de l’argent, les clés de l’appartement ! Partagez svp ! », avait écrit le fan des Fennecs. Un message auquel le capitaine algérien a répondu en citant le post : « Aidez le svp ». Un geste salué sur les réseaux sociaux, le post du supporter ayant dépassé le million de vues après le partage de Mahrez.