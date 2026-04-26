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Ligue 1

OM : la statistique inquiétante depuis l’arrivée de Beye

Par Kevin Massampu
1 min.
Habib Beye au Vélodrome lors de OM-Toulouse @Maxppp
Marseille 1-1 Nice

L’Olympique de Marseille continue sa chute libre. Après le match nul des hommes d’Habib Beye contre Nice ce dimanche soir (1-1), les Marseillais s’éloignent plus que jamais des places pour la Ligue des Champions. Au moment du départ de Roberto De Zerbi en février dernier, c’est l’OL qui dominait cette partie du classement avec 42 points, devant l’OM (39), Lille (33), le Stade Rennais (31) et l’AS Monaco (28).

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Plusieurs semaines plus tard, la hiérarchie a évolué et Marseille est de plus en plus éloigné. Lyon et Lille sont respectivement 3e et 4e avec 57 points, juste devant Rennes (5e, 56). L’OM (6e) suit avec 53 unités, tandis que Monaco (7e) ferme la marche avec 51 points. Une dynamique qui illustre les difficultés d’Habib Beye depuis sa prise de fonction à l’OM.

Pub. le - MAJ le
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