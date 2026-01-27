Besiktas veut faire une razzia en Premier League !

Besiktas s’apprête à perdre son buteur Tammy Abraham, à peine arrivé en provenance de l’AS Roma l’été dernier. Aston Villa va débourser plus de 20 M€ pour le récupérer lors de ce mercato hivernal. Et le club turc a visiblement bien l’intention d’en profiter pour réaliser plusieurs transferts. Selon nos informations, le club stambouliote a ciblé plusieurs joueurs évoluant en Premier League.

Un attaquant en la personne du Français Wilson Isidor, qui évolue du côté de Sunderland. Deux milieus, que sont Jean-Ricner Bellgarde (Wolverhampton) et Tomas Soucek (West Ham). Et enfin un gardien, Alphone Saréola (West Ham également). Les discussions ont été entamées avec ces 4 joueurs.