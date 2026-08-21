Devenez l’agent de demain avec le programme d’élite de l’UEFA Academy
L’UEFA va délivrer la 3e édition de son UEFA Player Agent Programme UEFA Player Agent Programme à partir d’Octobre 2026.
Un cursus d’excellence au cœur du mercato
Le métier d’agent ou d’intermédiaire ne s’improvise pas. Pour répondre aux exigences toujours plus élevées du football moderne, l’UEFA Academy propose un programme unique de trois mois dispensé intégralement en anglais. L’objectif ? Permettre aux agents et intermédiaires de developer leur expertise en gestion de carrière tout en alliant professionnalisme et éthique.
A travers des séminaires organisés directement dans certains clubs Européens, les participants sélectionnés pour le programme auront la possibilité de developer leurs connaissances du marché, leurs compétences techniques et leur réseaux.
Le cursus de formation s’appuie sur différents experts et intervenants internationnaux. En effet, les séminaires seront dirigées par des pointures du marché des transferts : la célèbre avocate et agente Brésilienne Rafaela Pimenta, le Portugais Carlos Gonçalves et le Francais Michael Manuello.
Un programme VIP, des places (très) limitées
Organisé seulement tous les deux ans, ce programme est exclusivement réservé à 35 agents et intermédiaires internationnaux sélectionnés sur dossier (que vous soyez déjà titulaire ou non d’une licence d’agent FIFA).
Le calendrier s’annonce riche et s’articule autour de rencontres à travers l’Europe, complétées par des sessions virtuelles :
- Séminaire en présentiel 1 : 6 au 8 octobre 2026 (Monaco, France),
Masterclass en ligne 1 : 28 octobre 2026
- Séminaire en présentiel 2 : 4 au 6 novembre 2026 (Lisbonne, Portugal),
Masterclass en ligne 2 : 18 novembre 2026
- Séminaire en présentiel 3 : 2 au 4 décembre 2026 (Siège de l’UEFA, Nyon, Suisse)
Comment postuler ?
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 août 2026. Toutes les candidatures doivent être soumises directement via le site officiel de l’UEFA Academy en cliquant sur le lien suivant : https://uefaacademy.com/courses/pap/
En cas de question, il est possible de contacter directement le responsable du programme, Mr Stéphane Ehrhart - academy@uefa.ch
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