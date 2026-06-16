Rennes s’offre le joli coup Issa Soumaré

Le Stade Rennais tient son futur renfort offensif. Selon nos informations, Issa Soumaré a déjà signé son contrat avec les Rouge et Noir. Auteur d’une saison aboutie sous les couleurs du Havre, l’ailier sénégalais de 25 ans a disputé pratiquement l’intégralité de l’exercice en Ligue 1 et s’est illustré avec 8 buts en championnat la saison dernière.

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Cette arrivée s’inscrit dans l’optique de compenser le probable départ de Breel Embolo. Un an seulement après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, l’international suisse pourrait déjà quitter le Roazhon Park. Rennes a donc choisi de miser sur un profil plus jeune et en pleine progression. Formé à Génération Foot et passé notamment par Orléans et Auxerre avant d’exploser au Havre, Soumaré arrive libre de tout contrat.