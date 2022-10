Algérie : la Fédération et Djamel Belmadi furieux contre les journalistes

Les Algériens, plus précisément la Fédération (FAF) et son sélectionneur Djamel Belmadi, ne sont pas contents. La faute à la diffusion de photos de ce dernier en train d'utiliser son téléphone pendant le tirage au sort de la CHAN (championnat d'Afrique des Nations) à l'opéra Boualem Bessaïh d'Alger, samedi dernier. Le communiqué révèle que le sélectionneur des Fennecs a été "atteint dans son intimité" et n'exclut pas de "donner des suites à ce type d'incident (...) et des mesures seront prises à l'avenir pour que de telles situations déplorables" n'aient plus lieu.

Il explique aussi sa déception vis-à-vis des journalistes : « À l'heure du bilan de la dernière fenêtre FIFA du mois de septembre 2022, la Fédération algérienne de football a constaté, avec beaucoup de regrets, que les conférences de presse du sélectionneur national, Djamel Belmadi, connaissent de plus en plus certains dépassements qui n'ont, malheureusement, rien à voir avec le cadre sportif et purement footballistique, qui doit caractériser ce genre de rendez-vous conviviaux, d'échanges et d'information ».