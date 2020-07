Pep Guardiola exprime son souhait pour le futur de Lionel Messi

Le futur de Lionel Messi est sur toutes les lèvres en Catalogne. Face à ses mauvaises relations avec sa direction, des résultats poussifs et une fin de contrat en 2021, l'Argentin de 33 ans envisagerait de quitter le Barça, son club de toujours. Les dirigeants eux ne semblent pas être plus inquiets que cela. «Leo a dit beaucoup de fois qu'il veut prendre sa retraite au Barça. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il prendra sa retraite ici. Et si ce n'est pas avec moi, ça sera avec un autre président», a affirmé le patron du club, Josep Bartomeu ce mardi.

Reste que les spéculations vont bon train. Présent face à la presse, Pep Guardiola a été interrogé sur l'avenir de la Pulga et une possible venue un jour à Manchester City pour retrouver son ancien coach. «Comme je l'ai dit, nous allons parler du marché des transferts à la fin de la saison et je ne dirais rien maintenant. Mais mon souhait avec Messi, c'est qu'il continue à Barcelone. » Voilà qui a le mérite de mettre les choses au clair.