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LdC : l’arbitre de Manchester City-PSG est connu

Par Matthieu Margueritte
1 min.
OM PSG @Maxppp
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Leader du classement de la Ligue des Champions après son éclatante victoire 6-1 face au Slovan Bratislava, le Paris Saint-Germain va devoir faire face à un adversaire nettement plus coriace mercredi prochain. Les doubles champions d’Europe en titre se rendent en Angleterre pour y défier Manchester City. Un match qui sera arbitré par un Allemand. L’UEFA vient en effet de révéler que Sven Jablonski a été choisi pour diriger ce choc de la 2e journée. Il sera assisté par ses compatriotes Eduard Beitinger et Christian Dietz.

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Ce sera la première fois que Jablonski arbitrera le PSG en C1. L’Allemand a déjà croisé la route du club de la capitale, mais c’était pour un match de Youth League face à la Juventus en septembre 2022 (5-3 pour les Parisiens). En revanche, il a déjà dirigé un match des Skyblues dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. C’était la saison dernière, à l’occasion du déplacement perdu à Bodo/Glimt (1-3) en phase de ligue. Enfin, le public français a déjà vu Jablonski à l’œuvre cette saison puisque c’est lui qui était au sifflet du barrage aller de C1 entre Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais (1-1).

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