Coupe du Monde 2026 : le message de Macron aux Bleus

Emmanuel Macron a rapidement réagi à l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Quelques minutes après la défaite (2-0) des Bleus face à l’Espagne, le président de la République a adressé un message de soutien aux hommes de Didier Deschamps tout en félicitant la Roja pour sa qualification en finale.

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Bravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026

« Bravo à l’Espagne pour cette qualification. Merci aux Bleus d’avoir porté nos couleurs avec engagement. La défaite de ce soir est difficile, mais cette équipe est jeune et pleine d’avenir». Un message de réconfort alors que la France voit s’envoler son rêve d’une troisième finale mondiale consécutive et devra désormais se remobiliser pour disputer le match pour la troisième place.