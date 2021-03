Real Madrid : Jorge de Frutos successeur désigné de Lucas Vazquez

La suite après cette publicité

L'avenir de Lucas Vazquez semble s'écrire bien loin du Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l'intéressé n'a toujours pas trouvé d'accord sur une éventuelle prolongation de contrat avec les Merengues. Si la direction madrilène n'envisage pas la prolongation du principal protagoniste, c'est surtout parce que cette dernière planche déjà sur son successeur. Selon les informations d'AS, Jorge de Frutos constituerait la piste prioritaire pour succéder à Lucas Vazquez.

Un ancien joueur de la Casa Blanca qui évolue depuis l'été dernier à Levante. Soucieux de protéger ses arrières dans cette opération, le Real Madrid possède 50% à la revente et a glissé également une clause de rachat. Auteur de trois réalisations et huit passes décisives en 26 matchs de Liga disputés avec Levante, l'ailier droit espagnol pourrait donc retrouver le Real plus vite que prévu. Le sort de Lucas Vazquez parait plus que jamais scellé...