Plus tôt ce dimanche, le FC Barcelone a obtenu un succès 3-2 face à Villarreal. Initialement menés 2-0 par le Sous-Marin Jaune, le club barcelonais a pu s’offrir une remontada et prendre les trois points. Et comme l’indique Sport, ça a chauffé en tribunes, en raison de la présence d’un supporter du Paris Saint-Germain.

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Des moments de tension ont ainsi été vécus dans une tribune située dans le sud du stade, puisque le fan parisien qui y était présent, avec un maillot de son club, a été un peu pris à partie par les Barcelonais. Au point où la sécurité du Camp Nou a dû intervenir pour le mettre en sécurité et le faire sortir de l’enceinte catalane.