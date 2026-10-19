Thierry Henry et Kate Scott présenteront la cérémonie du Ballon d’Or 2026

Qui succédera à Ousmane Dembélé au palmarès du Ballon d’Or ? Alors que le suspense est total, l’organisation du prestigieux trophée individuel vient de dévoiler l’identité du binôme qui assurera la présentation de la cérémonie qui se tiendra dans une semaine au London Palladium. Il s’agit du fameux duo qui officie sur CBS Sports les soirs de Ligue des Champions : Thierry Henry et la journaliste britannique Kate Scott.

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Please welcome Kate Scott & Thierry Henry, our 2026 Ballon d’Or masters of ceremonies! We’re already looking forward to seeing them share the stage next Monday in London! 🌕 La suite après cette publicité Find more here: https://t.co/ODxSNKeuDj #ballondor https://t.co/oOloDh2yT4— Ballon d’Or (@ballondor) October 19, 2026

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« C’est un honneur pour moi d’animer le Ballon d’Or cette année. Londres est la ville où je me sens chez moi, et j’ai un lien profond avec sa culture footballistique et ses supporters passionnés. C’est donc tout naturel pour moi d’animer cette cérémonie ici aux côtés de mon amie et collègue Kate. Cette soirée s’annonce exceptionnelle et mettra à l’honneur ce que le football a de meilleur à offrir », a confié le champion du monde 1998.