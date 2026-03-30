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CdM 2026 : Antoine Griezmann a refusé d’être consultant

Par Samuel Zemour
1 min.
Antoine Griezmann à Orlando @Maxppp

Alors que les diffuseurs de la Coupe du Monde 2026 préparent leur dispositif à l’approche du grand évenement, qui débutera le 10 juin prochain, Ouest-France révèle que des discussions ont eu lieu entre Antoine Griezmann et le groupe M6, co-diffuseur de la compétition, sans toutefois aboutir en raison de contraintes de calendrier, d’après l’entourage du joueur.

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Par ailleurs, Olivier Giroud, Hugo Lloris — déjà présent lors du tirage au sort sur M6 — ainsi que Raphaël Varane auraient également été approchés. Il est d’ailleurs probable qu’au moins l’un de ces trois anciens internationaux soit présent à l’antenne cet été. «Il se peut que je fasse quelques matchs de groupes. Cela dépendra aussi de si je continue ou pas», avait d’ailleurs réagi le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Pub. le - MAJ le
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