PSG : le drôle de discours de Leonardo pour convaincre Lionel Messi

Depuis mardi soir, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Après une présentation en fanfare mercredi, l'Argentin devrait réaliser sa première séance d'entraînement sous les ordres de Mauricio Pochettino dans la journée. Un joli coup du Paris Saint-Germain, qui a tout de même, et c'est logique, dû offrir un salaire conséquent au principal concerné.

La Pulga qui a paraphé un contrat de deux ans plus un en option, a avoué en conférence de presse que le vestiaire parisien et le cadre de vie avaient joué un rôle majeur dans sa décision finale. Il a d'ailleurs remercié Nasser et Leonardo à plusieurs reprises. Et selon les informations d'El Pais, le directeur sportif du PSG a su trouver les bons arguments pour achever de convaincre le joueur argentin de signer au Paris SG.

Paris, pas une ville de foot

Ainsi, le dirigeant francilien a notamment vanté la quiétude de la vie parisienne à l'ancien Barcelonais. « C'est une ville de fromage, de nourriture, d'art et de culture. Pour les sports, c'est plutôt le rugby. Le football vient après. Ici, si tu perds trois matchs, personne ne t'arrêtera dans la rue pour t'insulter. Ta famille et toi, vous vous adapterez sans problème », aurait ainsi confié Leonardo.

Le Brésilien aurait donc plutôt joué sur le fait que Messi sera tranquille à Paris, plutôt que d'essayer de le convaincre en parlant de ferveur et de folie pour le foot. Un discours qui a visiblement suffit pour convaincre la star argentine, qui habitait certes dans une zone résidentielle tranquille de Barcelone, mais dans une ville folle de foot et où la pression publique et médiatique peut fatiguer à la longue. Espérons que Messi apprécie le fromage...