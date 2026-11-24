Philippe Diallo frappe un grand coup dans la course à la présidence de la FIFA. Selon les révélations de L’Équipe, le patron de la FFF s’apprête à officialiser dans les prochains jours le ralliement de Kevin Lamour (46 ans) au sein de son équipe de campagne en vue du scrutin prévu le 18 mars prochain à Rabat. Un renfort de premier plan pour le dirigeant français : ancien secrétaire général adjoint de l’UEFA passé par les équipes de Michel Platini, puis numéro trois et directeur général des opérations de la FIFA jusqu’à son éviction l’été dernier pour s’être opposé à la cession de parts de la Coupe du Monde à des fonds d’investissement, le Breton apporte une connaissance intime des arcanes du football mondial et une solide réputation d’intégrité, saluée pas plus tard que la semaine dernière par Jean-Michel Aulas.

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Entré officiellement dans la bataille lundi dernier, Diallo ne perd pas de temps pour structurer une équipe capable de rivaliser avec le président sortant Gianni Infantino, toujours donné favori après avoir déjà enregistré les soutiens publics de la CAF, de la Conmebol et de l’AFC. En s’attachant les services d’un fin connaisseur de la maison, le président de la FFF s’offre une pièce maîtresse pour mener une campagne discrète et tenter de renverser les pronostics dans les urnes marocaines face à l’actuel homme fort de l’instance internationale.