JT Foot Mercato : l'Olympique de Marseille en fusion

Les infos du jour en France

Le PSG compte bien jouer sa chance jusqu'au bout avec Kylian Mbappé pour prolonger son contrat, en misant sur la bonne relation entre l'attaquant et l'entraîneur Mauricio Pochettino récemment prolongé. Mais la tendance reste à un départ en fin de saison...

Le Parisien lâche une véritable bombe ce mardi. Le quotidien assure que Zlatan Ibrahimovic (39 ans) désirait revenir au Paris SG cet été. Selon les informations de la publication, son représentant Mino Raiola a sérieusement tâté le terrain à ce sujet auprès du directeur sportif parisien Leonardo. Toutefois, rapidement, le Brésilien a poliment écarté cette possibilité.

Info FM : dans le viseur de Bordeaux depuis plusieurs semaines, Mohamed Bayo (23 ans) a été convaincu par les dirigeants des Girondins. Sous contrat avec Clermont jusqu'en juin 2023, l'attaquant de 23 ans, souhaite rester en France. Déterminé à rejoindre le club au scapulaire, le joueur originaire de Guinée espère désormais que les deux clubs trouveront un accord. Ahmet Schaefer, le propriétaire de Clermont, ne souhaite pas vendre son attaquant.

Info FM : selon nos informations, le Borussia Mönchengladbach est venu aux renseignements auprès de l'entourage d'Ibrahima Niane ces dernières semaines. Le club allemand s'est déplacé à Metz ce week-end pour le voir à l'œuvre contre Montpellier en amical. Une autre écurie allemande, dont le nom n'a pas filtré, était d'ailleurs également présente en tribunes pour l'observer de près.

Le focus du jour

L'Olympique de Marseille a déjà réalisé une grosse première partie de mercato, mais la suite promet. Un nouveau défenseur pourrait renforcer l'effectif marseillais, c'est Nikola Maksimovic. Le joueur serait déjà d'accord avec l'OM, lui qui est libre depuis la fin de son contrat avec le Napoli. Mais il ne devrait pas signer tout de suite, le temps que Marseille fasse un peu de ménage à son poste.

Il y a du nouveau dans le dossier Daniel Wass. L'OM a bien fait une offre à Valence, mais inférieure à 1 M€. Ce qui n'a pas vraiment plu aux dirigeants ibériques, qui n'ont même pas considéré cette proposition. De son côté le joueur continue de faire le forcing pour partir.

Et puis, Marseille est en pole position pour faire venir Giovanni Simeone, l'attaquant de Cagliari. Seul problème, l'OM devra aussi attendre de vendre avant de pouvoir investir sur lui. Et d'autres clubs comme le Celta, Villareal ou le Zenit pourrait en profiter pour passer devant.

Enfin, si départ il y a de Dario Benedetto, ce ne sera finalement pas à Sao Paulo. La raison est simple, les exigences salariales du joueur sont trop élevées pour le club brésilien.

En revanche, ça avance pour Newcastle sur le cas Boubacar Kamara. Les Magpies ont fait une offre, mais de seulement 10 M£ soit environ 11,7 M€. A priori insuffisant pour l'OM qui en demande au moins deux fois plus.

Les infos du jour à l'étranger

Incontournable chez les Spurs, Harry Kane veut quitter son club de toujours cet été et a séché la reprise lundi. Il était encore absent de l'entraînement de Tottenham ce mardi, révèle le Daily Mail. Cela met en émoi toute l'Angleterre et, bien sûr, sa direction qui semble prête à mener la bataille.

Indésirable à Tottenham, Joe Hart (34 ans) va rebondir au Celtic. Selon Sky Sports, le portier international anglais passe actuellement sa visite médicale avant de s'engager avec les Bhoys.

Si l'accord entre Manchester United et le Real Madrid a déjà été annoncé publiquement, Raphaël Varane (28 ans) n'est pas encore officiellement un Red Devil. En effet, selon The Telegraph, la direction mancunienne attend que l'international tricolore reçoive son visa pour l'Angleterre avant de s'isoler pour une semaine comme l'ordonnent les nouvelles réglementations sanitaires du gouvernement britannique.

Selon les informations du journaliste de RAC1 Gerard Romero, Antoine Griezmann est toujours en vente. Et selon le Catalan, le club de Liga demande 50 millions d'euros au minimum pour l'attaquant tricolore, soit moins de la moitié de ce qui avait été déboursé il y a deux ans.

Après l'échec Haaland, Chelsea a décidé de tout miser sur Romelu Lukaku et a lâché une première offre d'envergure : 100 M€ plus Marcos Alonso. Cela n'a pas suffi et il faut également convaincre l'attaquant belge de revenir au bercail. Ce qui est loin d'être chose aisée.

Les officiels du jour

L'AS Monaco a enregistré l'arrivée de Jean Lucas (23 ans) en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le milieu brésilien s'est engagé jusqu'en juin 2026. Les Gones récoltent 12 M€ et se réservent un pourcentage sur une future vente.

Le latéral gauche international malien Youssouf Koné (26 ans) est prêté à Troyes. L'Olympique Lyonnais précise qu'il s'agit d'une cession temporaire n'incluant pas d'option d'achat.

Départ au Paris SG. Kenny Nagera (19 ans) est prêté au Sporting Club de Bastia (Ligue 2) jusqu'au 30 juin 2022.

Santos a annoncé un accord de principe avec la Juventus pour le transfert de Kaio Jorge (19 ans), jeune et prometteur attaquant brésilien.

L'AS Roma a mis la main sur l'attaquant du Genoa, Eldor Shomurodov (26 ans), pour 17,5 M€. L'Ouzbek s'est engagé avec les Giallorossi jusqu'en juin 2026.

Plus en odeur de sainteté au Torino, Salvatore Sirigu (34 ans) change de cap. Le gardien champion d'Europe avec l'Italie débarque au Genoa.