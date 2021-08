PSG : Mauro Icardi bientôt sur le départ ?

Après la signature de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait se séparer d'un autre argentin. À en croire les informations de Sky Sports, le club de la capitale aurait reçu plusieurs conseillers de clubs étrangers pour son attaquant Mauro Icardi. Les trois années de contrat de l'ancien de l'Inter Milan est évalué à 35 millions d'euros par le média allemand, mais il est possible qu'il préfère rester au PSG. Cependant, ce possible transfert pourrait être compromis en raison de sa blessure à l'épaule, contractée face à Brest vendredi.

Mauro Icardi devrait avoir moins de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino avec l'arrivée de La Pulga, puisque l'entraîneur argentin tenterait d'aligner Messi, Neymar et Mbappé (s'il ne part pas au Real Madrid cet été) pour la saison à venir. L'international de l'Albiceleste (8 sélections) n'a pas été un titulaire indiscutable du PSG la saison passée à cause de nombreuses blessures (problèmes aux adducteurs, fissure du ligament intra-articulaire du genou...) mais aura quand même inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives en 28 matchs (dont 19 titularisations) toutes compétitions confondues.