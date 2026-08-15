Arsenal : Ethan Nwaneri s’éloigne d’un prêt à l’AC Milan

L’AC Milan continue de suivre attentivement la situation d’Ethan Nwaneri, dont l’avenir à Arsenal pourrait encore s’écrire loin de Londres cet été. Interrogé sur le cas de son jeune milieu offensif, Mikel Arteta n’a pas fermé la porte à un départ temporaire, tout en affichant son souhait de conserver le joueur de 19 ans. « J’aimerais qu’il reste avec nous », a expliqué l’entraîneur espagnol, avant d’insister sur un élément déterminant pour la suite : « Ethan a besoin de jouer dès maintenant : s’il reste ici, c’est parce que nous pouvons lui garantir le temps de jeu nécessaire. Sinon, ce serait un inconvénient pour tout le monde. » Une déclaration qui laisse forcément une marge de manœuvre aux prétendants, dont l’AC Milan.

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Arteta s’est également montré très élogieux envers Nwaneri, notamment après une pré-saison qui semble avoir renforcé sa cote à Arsenal. « Son talent, son envie, son amour et sa passion pour le jeu sont indéniables, des qualités que j’ai toujours admirées chez lui », a-t-il souligné. Le technicien estime même que son joueur « a le niveau pour jouer à Arsenal », mais sa réflexion sur le temps de jeu pourrait être déterminante. Pour Milan, l’enjeu sera donc de convaincre les Gunners qu’un prêt en Lombardie offrirait à Nwaneri l’environnement idéal pour poursuivre sa progression et engranger les minutes dont Arteta estime qu’il a besoin.