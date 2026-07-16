Jean-Michael Seri prend sa retraite internationale

Seizième de finaliste de la dernière Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, Jean-Michael Seri a été éliminé avec ses coéquipiers par la Norvège (2-1). Le milieu de terrain de 34 ans a décidé d’arrêter la sélection suite à cette dernière compétition. Avec 66 capes avec la Côte d’Ivoire, le joueur de Maribor a participé à 5 Coupes d’Afrique des Nations dont celle remportée à domicile en 2023 mais aussi une participation à la Coupe du Monde en 2026.

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«Gloire à Dieu. Après 11 ans en équipe nationale, 5 CAN disputées dont une remportée, et une Coupe du Monde jouée, j’annonce aujourd’hui la fin de ma carrière internationale. Représenter la Côte d’Ivoire a été un honneur et une responsabilité que j’ai toujours portée avec fierté. Je remercie mes coéquipiers, les staffs, la Fédération, et tous les ivoiriens amoureux et connaisseurs du football, pour leur confiance et leur soutien. Place maintenant à la suite de ma carrière en club, avec la même détermination. Merci pour tout», peut-on lire dans un message posté sur les réseaux sociaux.