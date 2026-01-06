Menu Rechercher
Algérie - RD Congo : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
Ce mardi, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. On a le droit à un sacré choc avec deux prétendants à la victoire que sont l’Algérie et le République Démocratique du Congo. Les Fennecs s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Luca Zidane dans les cages derrière Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni et Rayan Aït-Nouri. Le milieu de terrain est assuré par Hicham Boudaoui et Ismaël Bennacer. Devant, Mohamed Amoura est soutenu par Riyad Mahrez, Ibrahim Maza et Farés Chaïbi.

De leur côté, les Léopards s’organisent dans un 4-3-3 avec Lionel Mpasi qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe et Joris Kayembe. Samuel Moutoussamy et Noah Sadiki composent l’entrejeu avec Ngal’ayel Mukau en sentinelle. En pointe, Cédric Bakambu est épaulé par Théo Bongonda et Meschack Elia.

Algérie : Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri - Boudaoui, Bennacer - Mahrez, Maza, Chaïbi - Amoura

RD Congo : Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe - Moutoussamy, Mukau, Sadiki - Bongonda, Bakambu, Elia

