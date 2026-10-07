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Ligue 1

L’OL a piqué une recrue à l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Cet été, l’Olympique de Marseille a vécu un mercato infernal. Obligé de vendre à tout prix pour éponger de lourdes pertes, le club entraîné par Bruno Genesio n’a pas réussi à s’offrir une seule recrue, pas même en prêt. Un constat frustrant pour le directeur sportif Grégory Lorenzi. L’ancien dirigeant brestois a d’ailleurs cité le nom d’un joueur que l’OM a raté et qui fait depuis le bonheur de l’Olympique Lyonnais : le latéral Zachary Athekame (21 ans, 2 buts, 2 passes décisives en 5 matchs), prêté aux Gones par l’AC Milan.

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« Athekame, qui signe à Lyon… Le coach l’a eu, je l’ai eu, on a fait des visios avec d’autres joueurs, mais ce n’était pas possible de continuer », a-t-il confié dans l’édition du jour de L’Équipe. Et malheureusement pour les Phocéens, la situation n’est pas près de s’arranger en vue du prochain mercato.

Pub. le - MAJ le
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