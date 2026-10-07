L’OL a piqué une recrue à l’OM
Cet été, l’Olympique de Marseille a vécu un mercato infernal. Obligé de vendre à tout prix pour éponger de lourdes pertes, le club entraîné par Bruno Genesio n’a pas réussi à s’offrir une seule recrue, pas même en prêt. Un constat frustrant pour le directeur sportif Grégory Lorenzi. L’ancien dirigeant brestois a d’ailleurs cité le nom d’un joueur que l’OM a raté et qui fait depuis le bonheur de l’Olympique Lyonnais : le latéral Zachary Athekame (21 ans, 2 buts, 2 passes décisives en 5 matchs), prêté aux Gones par l’AC Milan.
« Athekame, qui signe à Lyon… Le coach l’a eu, je l’ai eu, on a fait des visios avec d’autres joueurs, mais ce n’était pas possible de continuer », a-t-il confié dans l’édition du jour de L’Équipe. Et malheureusement pour les Phocéens, la situation n’est pas près de s’arranger en vue du prochain mercato.
En savoir plus sur
L’avenir de Genesio, le mercato hivernal : Grégory Lorenzi lâche ses vérités sur le futur proche de l’OM
Gouffre financier, échec en Ligue 2 : l’incroyable descente aux enfers de l’ancien de l’OL Skelly Alvero
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer