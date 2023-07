Juventus : nouvelle condamnation pour l’ancien président Andrea Agnelli

Une nouvelle condamnation pour Andrea Agnelli : l’ancien président de la Juventus a été sanctionné par le Tribunal fédéral national, présidé par Carlo Sica, a sanctionné d’une interdiction de 16 mois et une amende de 60 000 euros dans le cadre de la procédure concernant les manœuvres salariales, les relations avec les agents et les partenariats avec d’autres clubs. d’une interdiction. Sa sanction globale monte ainsi à un total de 40 mois d’inhibition avec ceux déjà imposés à lui dans l’affaire des plus-values.

Cette sanction du Tribunal fédéral national a été appliquée pour condamner l’ancien président des Bianconeri dans le deuxième procès de l’enquête criminelle de Turin, celle concernant les deux fameuses manœuvres salariales des saisons Covid (2019-2020 et 2020-2021). Il s’agit de la peine de première instance et maintenant, après les motifs, la défense pourra décider de faire appel ou non de la décision devant la Cour d’appel. L’affaire est la même qui a conduit à la transaction pénale de la Juventus, sanctionnée d’une amende de 718 000 euros mais sans autres points de pénalité après les -10 pts décidés pour le premier procès, celui des plus-values.

